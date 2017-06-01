В Вильнюсе представлен международный проект Гюнель Анаргызы "Карабахские рассказы" (ФОТО)

2017-06-01 19:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В центральной выставочной галерее АРКА Вильнюса прошла встреча литовской общественности с известной азербайджанской писательницей и публицистом Гюнель Анаргызы, был презентован международный проект "Карабахские рассказы", сообщили Trend Life в пресс-службе литературного клуба "Pencere" (Окно).

Во встрече, организованной клубом "Pencere" при содействии Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Литве, приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий и азербайджанской диаспоры в Литве.

На открытии вечера был представлен документальный фильм об экономических и международных успехах Азербайджана.

Выступившие директор галереи АРКА Довиле Томкуте и посол Азербайджана в Литве Гасан Мамедзаде отметили большую роль подобных мероприятий в деле дальнейшего налаживания культурных связей между народами.

Инициатор и организатор встречи художница, писательница Аделя Эфенди рассказала о творчестве Гюнель Анаргызы, ее вкладе в национальную литературу.

Гюнель Анаргызы рассказала о международном проекте "Карабахские рассказы", подчеркнув важность презентации в Литве и выразив надежду, что данное мероприятие сыграет важную роль в деле освещения истинной причины карабахского конфликта и даст толчок еще большему развитию литературных контактов между двумя странами.

Писательница выразила признательность гостям вечера, отметив, что карабахская тема не теряет своей актуальности около 30 лет, и выразила уверенность, что в самом ближайшем будущем этот конфликт будет окончательно разрешен.

Затем прозвучали два рассказа Гюнель Анаргызы "Письмо папе" и " Шуша" на литовском языке в исполнении известной артистки театра и кино Элеоноры Коризнайте, которая со слезами на глазах читала о Шуше и Карабахе, тем самым еще больше растрогав всех слушателей. Также были показаны кадры варварски разгромленной армянскими оккупантами Шуши и Нагорного Карабаха, которые наглядно проиллюстрировали рассказы.

Затем выступила переводчица рассказов на литовский язык, искусствовед, литератор Ваидилуте Бразаускайте, которая поделилась своими впечатлениями о рассказах азербайджанской писательницы и выразила уверенность, что данное мероприятие будет не последним и в Литве будут издаваться книги азербайджанских авторов.

Презентация в Вильнюсе в рамках международного проекта Гюнель Анаргызы "Карабахские рассказы" - восьмая по счету (в географию "Карабахских рассказов" на иностранных языках входят такие страны, как Турция, Германия, Россия, Франция, Швейцария, Венгрия, Сербия), а в рамках клуба "Pencere" - это третья встреча с общественностью. Предыдущие две прошли в Баку. Первая была посвящена легендарному поколению шестидесятников, а вторая - поэзии и музыке. Также отметим, что мероприятия клуба "Pencere" будут проводиться не реже одного-двух раз в месяц и охватывать различные темы о культуре, искусстве и литературе.

(Автор: Вугар Иманов)