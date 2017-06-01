Иран призвал страны ШОС ответственно подходить к энергетическому вопросу

2017-06-01 20:18 | www.trend.az | 3

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны быть самодостаточными с энергетической точки зрения, заявил в четверг сопредседатель постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваэзи, передает РИА Новости.

"Сегодня мы должны внимательно относиться к энергетическому вопросу. Страны-производители нефти и газа и потребители должны ответственно подходить к этому. Важно, чтобы страны-члены ШОС были самодостаточными с точки зрения энергетики", - сказал Ваэзи, выступая на панельной дискуссии по теме ШОС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.

Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

По данным на апрель этого года, общий объем экспорта нефти и газового конденсата из Ирана составлял в среднем 2,8 миллиона баррелей в сутки. В середине апреля в рамках разработки месторождения Южный Парс в стране были открыты шесть новых проектов по добыче природного газа. Общий объем производства газа на месторождении в связи с этим вырос до 570 миллионов кубометров в день. Как планируется, газ, полученный на месторождении, будет направлен в основном на внутреннее потребление.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.