Армянский военнослужащий найден повешенным

2017-06-01 21:26 | www.oxu.az | 3

Армянский военнослужащий Мелик Хачатрян 1981 года рождения найден повешенным в складском помещении N-го воинского подразделения министерства обороны этой страны.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Согласно информации, на месте происшествия было найдено письмо.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование для выяснения обстоятельств смерти.

С.Б.

