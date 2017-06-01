Армянский военнослужащий найден повешенным
2017-06-01 21:26 | www.oxu.az | 3
Армянский военнослужащий Мелик Хачатрян 1981 года рождения найден повешенным в складском помещении N-го воинского подразделения министерства обороны этой страны.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-служба Следственного комитета Армении.
Согласно информации, на месте происшествия было найдено письмо.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование для выяснения обстоятельств смерти.