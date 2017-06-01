SOCAR bu il ərzində ixrac etdiyi xam neftin miqdarını açıqlayıb
2017-06-01 19:19 | www.trend.az | 1
Bakı. Trend:
SOCAR 2017-ci ilin may ayında Novorossiysk limanından 84 min 631 ton, Supsa limanından 260 min 380 ton, Ceyhan limanından 1 milyon 322 min 980 ton xam neft ixrac edib.
SOCAR-dan Trend-ə verilən məlumata görə, ümümilikdə yanvar-may ayları ərzində Novorossiysk limanından 573 min 838 ton, Supsa limanından 1 milyon 139 min 45 ton, Ceyhan limanından 6 milyon 697 min 67 ton xam neft ixrac edilib.