На востоке Саудовской Аравии прогремел взрыв (ВИДЕО)

2017-06-01 20:36 | www.trend.az | 3

Взрыв прогремел на одной из улиц города Эль-Катиф на востоке Саудовской Аравии, данных о жертвах пока нет, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

Сообщается, что на воздух взлетел заминированный автомобиль. На кадрах с места происшествия видны горящие обломки машины и поднимающийся столб черного дыма.

Город Эль-Катиф преимущественно населен мусульманами-шиитами, являющимися меньшинством в суннитском саудовском королевстве.