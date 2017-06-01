Президент Ильхам Алиев поздравил итальянского коллегу

2017-06-01 20:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Италии Серджо Маттарелле.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и ваш народ по случаю национального праздника Итальянской Республики - Дня Республики.

Нынешний уровень связей между Азербайджаном и Италией вызывает удовлетворение. Наши постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах являются ярким примером динамичного и всестороннего развития двусторонних отношений.

Уверен, что мы и дальше будем прилагать совместные усилия для укрепления наших дружеских отношений, успешного продолжения сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке", - говорится в поздравлении главы государства.

Ильхам Алиев пожелал Серджо Маттарелле крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Италии – постоянного мира и благополучия