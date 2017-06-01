Число жертв взрыва в Кабуле достигло 100 человек

2017-06-01 20:58 | www.trend.az | 3

Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 100 человек, число пострадавших составляет 600 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

Как сообщил телеканалу источник в министерстве здравоохранения Афганистана, число жертв может возрасти, поскольку поисково-спасательная операция на месте трагедии все еще продолжается. Источник добавил, что многие числятся пропавшими без вести.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв в афганской столице. Спецслужбы Афганистана считают, что теракт в Кабуле спланировала террористическая группировка "Сеть Хаккани", отметив, что к взрыву может быть причастна разведка Пакистана.