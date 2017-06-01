Из Кишинева выслали еще одного российского чиновника

2017-06-01 22:01 | www.oxu.az | 3

Представители силовых структур Молдавии задержали в аэропорту Кишинева заместителя руководителя аналитического центра при правительстве России Глеба Покатовича, прибывшего из Москвы и направлявшегося в Тирасполь, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.



Согласно информации, Покатович через несколько часов был депортирован в столицу России.

Отмечается, что его приезд в Тирасполь был запланирован в рамках межправительственного сотрудничества Приднестровья и России в области финансово-экономического аудита.

С.Б.

