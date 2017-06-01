Турция не позволит создать террористическое государство вдоль своих границ - президент

2017-06-01 21:25 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Турция не позволит создать террористическое государство YPG вдоль своих границ, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главами муниципалитетов, передают турецкие СМИ.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство" , YPG и PYD.