Trump ABD elçiliğini Kudüs’e taşımıyor

2017-06-01 22:02 | www.trend.az | 1

ABD Başkanı Donald Trump ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımama kararı aldı. Trump, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak yasadan geçici olarak vazgeçti.

ABD’li bir yetkili tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak yasadan geçici olarak vazgeçti.

'İPTAL DEĞİL ERTELEME'

Donald Trump büyükelçiliğin Tel Aviv'de kalması için bir feragatname imzaladı. ABD’li yetkili ancak bu durumun iptal anlamına gelmediğini sadece bir erteleme olduğunu belirtti.

Adı açıklanmayan yetkili, "Bu, taşınma olacak mı olmayacak mı sorusu değil, ne zaman olacak sorusu. Başkan sadece zamanlamanın şu an doğru olmadığını düşünüyor" dedi. ABdD yönetimi İsrail ile Filistin arasında barış şansının en yüksek seviyeye çıktığı bir dönem yaşandığını düşünüyor.

Resmi açıklamanınsa bugün yapılması bekleniyor.