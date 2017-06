Səudiyyə Ərəbistanında partlayış olub (VİDEO)

Bakı. Trend:

Səudiyyə Ərəbistanının şərqində, Əl-Katif şəhərində partlayış baş verib.

Trend-in məlumatına görə, hadisədə ölən və ya yaralananlar barədə hələki məlumat yoxdur.

Partlayışın bomba yüklənmiş avtomobilin partladılması ilə baş verdiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Əl-Katif şəhərində daha çox şiələr yaşayır.