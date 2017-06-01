Минфин США наложил санкции на три российские компании за связи с КНДР

2017-06-01 21:27 | www.trend.az | 2

Министерство финансов США включило в санкционный список три российских компании гражданина России, передает агентство "Интерфакс".

В "черный список" были включены АО "Независимая нефтегазовая компания" экс-главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова, сбытовая "дочка" ННК - АО "ННК-Приморскнефтепродукт" и компания Ardis-Bearings LLC. Также в него попал гражданин РФ Игорь Мичурин, связанный с компанией Korea Tangun Trading Corporation .

Соответствующая информация опубликована в среду на сайте американского ведомства.

Минфин США отметил, что Мичурин является директором компании Ardis-Bearings LLC, которая обеспечивает поставки северокорейской компании Tangun, связанной с ракетной программой и программой создания оружия массового уничтожения. При этом сам Игорь Мичурин часто выступает бизнес-партнером представителей компании Tangun в Москве.

"ННК Приморнефтепродукт" включена в санкционный список за подписание контракта на поставку нефтепродуктов в Северную Корею, сумма которого, по некоторым данным, превышает $1 млн. Кроме того, ННК, по мнению минфина США, может быть вовлечена в процедуры по обходу санкций в отношении Северной Кореи.

Как следует из сообщения минфина США, под индивидуальные санкции, кроме россиянина, попали два гражданина КНДР и один гражданин Конго. В черном списке оказались также несколько северокорейских юридических лиц, сафари-клуб в Конго, а также Народная армия КНДР, министерство обороны КНДР и комиссия по делам государства КНДР.