Эрдоган предупредил террористов
2017-06-01 22:25 | www.oxu.az | 2
Турция не позволит создать террористическое государство YPG вдоль своих границ, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главами муниципалитетов, передает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек.
Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности.
Наиболее активными являются террористическая группировка «Исламское государство» , YPG и PYD.