Эрдоган предупредил террористов

2017-06-01 22:25 | www.oxu.az | 2

Турция не позволит создать террористическое государство YPG вдоль своих границ, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главами муниципалитетов, передает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек.

Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности.

Наиболее активными являются террористическая группировка «Исламское государство» , YPG и PYD.

С.Б.

