При теракте в Кабуле погибли 100 человек – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-06-01 22:33 | www.oxu.az | 2

Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 100 человек, число пострадавших составляет 600 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Афганистана.

Ранее сообщалось о 90 погибших и 380 раненых.

По словам источника, число жертв может возрасти, поскольку поисково-спасательная операция на месте трагедии все еще продолжается. Источник добавил, что многие числятся пропавшими без вести.

31.05.2017, 12:02

Посол Ирана в Афганистане получил ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в среду в Кабуле рядом с президентским дворцом и посольствами Германии и Ирана.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает новостной портал Эрем Ньюз со ссылкой на иранскую газету «Иатимад».

«Иранский посол Момаммат Реда Бархами получил ранения, серьезные повреждения получило здание посольства», - приводит издание цитату из иранской газеты.

Отмечается, что остальные дипломаты и другие сотрудники посольства здоровы.

По последним данным, в результате взрыва погибли 80 и пострадали более 350 человек.

11:23

В министерстве здравоохранения Афганистана сообщили, что число погибших в результате взрыва в центре Кабула увеличилось до 65 человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал TOLONews в твиттере.

Отмечается, что ранения различной степени тяжести получили еще 325 человек.

Кроме того, телеканал сообщил о гибели своего сотрудника Азиза Навина.

09:24

В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв, сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Согласно поступающим сообщениям, он произошел в центральной части города недалеко от иностранных посольств и президентского дворца.

Взрыв был такой мощности, что повредил дома на расстоянии нескольких сотен метров.

Центральная площадь города оцеплена полицией.

Как сообщает агентство Pajhwok Afghan News, более 10 человек погибли при взрыве, более сотни пострадали.

По данным японского общественного телевидения NHK, в результате взрыва пострадали два сотрудника посольства Японии.

Н.О.