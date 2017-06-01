В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

2017-06-01 22:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Для меня честь от имени народа Королевства Бахрейн и от себя лично передать Вашему превосходительству сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей дружественной страны – Дня Республики.

Пользуясь случаем, передаю лично Вашему превосходительству самые искренние и добрые пожелания, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашему народу - устойчивого прогресса и процветания под Вашим мудрым руководством", - говорится в поздравлении.

Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах также поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"С большим удовольствием передаю Вашему превосходительству поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Пользуясь этим случаем, желаем дальнейшего развития отношений между нашими дружескими странами и народами.

Желаем Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, Вашей дружеской стране и ее народу устойчивого прогресса и благополучия", - говорится в поздравлении.

Руководитель группы компаний «Гюльхан-Деарсан» Азиз Йылдырым поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени спортивного клуба «Фенербахче», группы компаний «Гюльхан-Деарсан» и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.

Мы испытываем чувства глубокого удовлетворения и радости, гордимся тем, что в результате Вашей дальновидной политики, решительного руководства дружественный и братский Азербайджан благодаря развивающейся экономической, политической и военной мощи превратился в благополучную и процветающую страну, уверенно смотрящую в будущее, и стал яркой звездой Кавказа.

Хочу особо подчеркнуть, что мы приложим все усилия, позволяющие добиться более высокого уровня делового и силового взаимодействия в экономической, военной сферах и в области высоких технологий для постоянного развития дружественных и братских связей между Азербайджаном и Турцией.

Пользуясь случаем, желаю упокоения душ дорогих шехидов, отдавших жизнь за независимость Азербайджана", - говорится в поздравлении.

Президент компании «Tekfen Иншаат» Левент Кафкаслы также поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"От имени компании «Tekfen Иншаат» и от себя лично хочу передать Вашему превосходительству и азербайджанскому народу искренние и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Значительные успехи, достигнутые Азербайджанской Республикой в экономике и социальной сфере, реализация широкомасштабных проектов и проведение реформ во имя настоящего и будущего страны являются результатом созидательной работы, претворяемой в жизнь под Вашим руководством. Первые Европейские игры, ставшие историческим достижением в 2015 году, проведенные в нынешнем году Игры исламской солидарности продемонстрировали всему миру динамичное развитие Азербайджана.

Многоуважаемый господин Президент, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, а народу Азербайджана – устойчивого мира и благосостояния", - говорится в поздравлении.

Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж также поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Республики.

"Передаю Вашему превосходительству и азербайджанскому народу сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Хочу заверить Вас в приверженности дальнейшему расширению и развитию дружественных отношений между Монголией и Азербайджаном в интересах наших народов.

Монголия осуществляет решительную деятельность на международном уровне в вопросе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и выдвинула инициативу создания в Улан-Баторе Международного мозгового центра этих стран. Уверен, что Азербайджан в ближайшем будущем присоединится к многосторонней договоренности о создании Международного мозгового центра, служащего защите прав и интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, прошу принять самые добрые пожелания благополучия и развития дружественного народа Азербайджана", - говорится в поздравлении.