В Маниле при стрельбе около отеля пострадали не менее 25 человек (Обновлено)

2017-06-01 22:45 | www.trend.az | 3

22:45 (GMT+4) Не менее 25 человек получили ранения в результате стрельбы в гостиничном комплексе в филиппинской столице Маниле, передает РИА Новости со ссылкой на Manila Times.

22:08 (GMT+4) Стрельба и взрывы слышны близи одного из гостиничных комплексов филиппинской столицы, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Philippines.

По данным телеканала, в настоящий момент к гостиничному комплексу Resorts World Manila прибыли кареты скорой помощи, а также представители пожарной и спасательной служб.

Комплекс расположен напротив международного аэропорта Филиппин имени Ниноя Акино.