У отеля в столице Филиппин прогремели взрывы, ранены 25 человек

2017-06-01 22:54 | www.apa.az | 3

Стрельба и взрывы слышны вблизи от одного из гостиничных комплексов филиппинской столицы. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNN Philippines.

По данным телеканала, в настоящий момент к гостиничному комплексу Resorts World Manila прибыли кареты скорой помощи, а также представители пожарной и спасательной служб.

Представитель местного Красного Креста Псай Чаптер (Pasay Chapter) сообщил, что 25 пострадавших доставлены в городские больницы, пишет Manila Times.

По словам спасателей, многие раненые остаются заблокированными в здании. Некоторые получили серьезные травмы, выпрыгивая со второго этажа отеля.

Комплекс расположен напротив международного аэропорта имени Ниноя Акино.