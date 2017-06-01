В Маниле стрельба и взрывы, десятки пострадавших – ФОТО

2017-06-01 22:56 | www.oxu.az | 3

Стрельба и взрывы слышны вблизи от одного из гостиничных комплексов филиппинской столицы, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, в настоящий момент к гостиничному комплексу Resorts World Manila прибыли кареты скорой помощи, а также представители пожарной и спасательной служб.

Представитель местного Красного Креста Псай Чаптер (Pasay Chapter) сообщил, что 25 пострадавших доставлены в городские больницы, пишет Manila Times.

По словам спасателей, многие раненые остаются заблокированными в здании. Некоторые получили серьезные травмы, выпрыгивая со второго этажа отеля.

Телеканал ABS-CBN со ссылкой на очевидцев передает, что нападавшие в масках и черных рубашках подожгли игровые столы в гостиничном казино.

Комплекс расположен напротив международного аэропорта имени Ниноя Акино.

C.Б.

