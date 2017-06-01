Filipinler'in başkenti Manila'da patlama sesleri
2017-06-01 22:51 | www.trend.az | 1
Filipinler'in başkenti Manila'daki ünlü turistik marina bölgesinde patlama oldu, silah sesleri duyuluyor.
BBC'nin CNN Filipinler'e dayandırdığı haberine göre, "Resorts World Manila" adlı otelden silah ve patlama sesleri gelmesinin ardından otele güvenlik güçleri sevk edildi.
Yerel basındaki haberlerde de olayda yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı.
ACİL KODUYLA DUYURULDU
Uluslararası haber ajansları, otel ve casinoların bulunduğu eğlence noktasında gerçekleşen saldırıyı 'acil' koduyla dünyaya duyurdu.
SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Terör örgütü IŞİD'le bağlantılı Mauri grubunun Marawi kentini geçen hafta işgal etmesiyle, ülkenin bir bölümü savaş alanına döndü. Ordu birlikleri, on binlerce sivilin tahliye edildiği kentte teröristlerle çatışıyor. Son gelen bilgiler, Marawi'nin yüzde 90'ının militanlardan temizlendiği yönünde.
Filipinler yönetimi, helikopterlerin de katıldığı operasyonda binlerce askerle topyekun bir savaş yürütüyor.
Kaynak: Milliyet