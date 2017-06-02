Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

2017-06-02 00:07 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом глава Белого дома сообщил в ходе пресс-конференции.

"Мы выходим из Парижского соглашения, но начнем переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение или в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков", — сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что дальнейшие действия Соединенных Штатов будут зависеть от того, смогут ли они заключить "справедливую сделку".

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.