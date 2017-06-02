В Киеве ранили подозреваемого в подготовке покушения на Путина

2017-06-02 00:21 | www.trend.az | 4

В Киеве ранен уроженец Чечни Адама Осмаева, которого обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

Он уточнил, что в Осмаева и его жену Амину Акуеву стреляли из пистолета. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

"Установлено, что нападающий хотел убить экс-бойца полка "Киев" Амину Акуеву и ее мужа, экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева… Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления патриотическую позицию супругов", — сообщил Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".

На месте стрельбы найдены три пистолета: два "Макарова" и австрийский "Глок".

"По данным врачей, их жизни ничего не угрожает. Целью стрелка был Адам Осмаев, именно по нему открыл огонь мужчина, который представлялся журналистом, у которого был паспорт Украины, где были сведения о пересечении границы с Белоруссией и Россией в течение прошлого года. Стрельба произошла из автомобиля", — рассказал Шевченко.