США предоставят Турции данные о вооружении РПК и PYD

2017-06-02 01:18 | www.trend.az | 4

БАКУ / Trend/ - США предоставят Турции данные о вооружении террористических группировок РПК и PYD.

Как передают турецкие СМИ, США передали вооружение террористическим группировкам во время операции в сирийском городе Ракка.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство" , YPG и PYD.