Евросоюз привержен выполнению Парижского соглашения по климату

2017-06-02 01:58 | www.apa.az | 4

Евросоюз полностью привержен имплементации Парижского соглашения по климату, несмотря на решение президента США. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в микроблоге в Twitter мальтийского председательства в Совете ЕС.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о выходе США из Парижского соглашения по климату.

"Евросоюз – с планетой Земля и полностью привержен Парижскому соглашению", — говорится в сообщении.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.