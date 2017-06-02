На отель в Маниле напали грабители, инцидент не был терактом (Обновлено)

2017-06-02 02:28 | www.trend.az | 3

02:28 (GMT+4) Глава полиции Филиппин Рональд Дела Роза заявил, что инцидент со стрельбой в гостиничном комплексе в филиппинской столице Маниле являлся ограблением и не связан с терроризмом, передает РИА Новости со ссылкой на новостной портал ABS-CBN.

Ранее сообщалось, что в гостиничном комплексе Resorts World Manila слышны стрельба и взрывы. На втором этаже отеля начался пожар.

Шеф полиции также сообщил, что в результате нападения никто не пострадал, хотя ранее представитель Красного Креста сообщил о 25 раненых.

По словам Дела Розы, налетчик был один, и он не стрелял в сторону людей. Злоумышленник, предположительно, иностранец, все еще остается на свободе.

Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ. Глава полиции Филиппин назвал это заявление пропагандой.

22:45 (GMT+4) Не менее 25 человек получили ранения в результате стрельбы в гостиничном комплексе в филиппинской столице Маниле, передает РИА Новости со ссылкой на Manila Times.

22:08 (GMT+4) Стрельба и взрывы слышны близи одного из гостиничных комплексов филиппинской столицы, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Philippines.

По данным телеканала, в настоящий момент к гостиничному комплексу Resorts World Manila прибыли кареты скорой помощи, а также представители пожарной и спасательной служб.

Комплекс расположен напротив международного аэропорта Филиппин имени Ниноя Акино.