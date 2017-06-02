Пентагон: В Мосуле осталось менее тысячи боевиков ИГ

2017-06-02 03:07 | www.apa.az | 4

В иракском городе Мосул осталось менее тысячи боевиков ИГ. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.

"По нашим оценкам, на данный момент в городе (Мосуле — ред.) осталось менее тысячи боевиков", — сказал Диллон журналистам.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США.

На прошлой неделе иракские военные заявили о начале штурма последних районов в западном Мосуле, подконтрольных террористам ИГ. Ранее военные освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в западной части.