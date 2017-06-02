В Москве в результате массовой потастовки со стрельбой 1 человек убит, трое ранены

2017-06-02 05:08 | www.apa.az | 3

Потасовка со стрельбой между двумя группами людей произошла на западе Москвы, в результате три человека пострадали, один погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"На службу "02" поступила информация о конфликте со стрельбой. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на улице Крылатские холмы между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в потасовку со стрельбой, в результате которого три человека пострадали и один погиб", — сказал дежурный офицер.

По его словам, среди пострадавших были два человека с ножевыми ранениями, некоторым участникам оказали медпомощь на месте. По данному факту ведется разбирательство, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.