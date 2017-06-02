Трамп: “США останутся мировым лидером в защите окружающей среды”

2017-06-02 05:53 | www.apa.az | 3

США останутся мировым лидером в вопросах защиты окружающей среды. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

"Я буду работать для того, чтобы гарантировать, что США останутся мировым лидером по защите окружающей среды", — заявил Трамп на специальном выступлении в Белом доме.

"США при администрации Трампа будут и дальше самой чистой и дружелюбной к окружающей среде страной на земле", — добавил он, отметив, что при этом будет обеспечен "быстрый экономический рост".

В четверг Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступление он отметил, что страна начнет новые переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.