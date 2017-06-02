В Маниле обнаружили не менее 34 тел в гостиничном комплексе после нападения - ОБНОВЛЕНО

2017-06-02 06:50 | www.apa.az | 3

Не менее 34 тел обнаружено в гостиничном комплексе в Маниле после нападения. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о двух погибших и 50 пострадавших.

По данным пожарных, смерть большинства жертв наступила от удушья.

По данным полиции, злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila и поджег при этом игровые столы, после чего в заведении возник пожар.

Нападавший покончил с собой.

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Стрельба и взрывы слышны вблизи от одного из гостиничных комплексов филиппинской столицы. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNN Philippines.

По данным телеканала, в настоящий момент к гостиничному комплексу Resorts World Manila прибыли кареты скорой помощи, а также представители пожарной и спасательной служб.

Представитель местного Красного Креста Псай Чаптер (Pasay Chapter) сообщил, что 25 пострадавших доставлены в городские больницы, пишет Manila Times.

По словам спасателей, многие раненые остаются заблокированными в здании. Некоторые получили серьезные травмы, выпрыгивая со второго этажа отеля.

Комплекс расположен напротив международного аэропорта имени Ниноя Акино.