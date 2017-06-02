У Белого дома проходят протесты против выхода США из Парижского соглашения

2017-06-02 06:50 | www.apa.az | 3

Сотни протестующих собрались напротив Белого дома в связи с решением Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату. Как передает АПА, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Митингующие призывают власти США не выходить из договора. Люди вышли с многочисленными плакатами в поддержку Парижского соглашения: "Пожалуйста, оставьте США в Парижском соглашении", "Я выступаю за будущее нашей страны и планеты", "Covfefe существует, а изменение климата — нет?", "Мир, покойся с миром".

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о том, что страна выходит из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году — самого масштабного в истории соглашения в этой области, которое многие сторонники документа называли "будущим человечества". Свое решение он объяснил тем, что соглашение было "крайне нечестным" по отношению к США, могло нанести ущерб их экономическим интересам.

Тем самым Трамп выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний и заодно нанес удар по еще одному наследию своего предшественника демократа Барака Обамы, благодаря которому Парижское соглашение стало возможным.