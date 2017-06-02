Президент Азербайджана поздравил итальянского коллег
2017-06-02 07:31 | www.apa.az | 3
Президент Азербайджана поздравил итальянского коллегу Серджо Маттарелле с национальным праздником этой страны. Как передает АПА, в поздравительном письме сказано:
«Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Итальянской Республики - Дня Республики.
Нынешний уровень связей между Азербайджаном и Италией вызывает удовлетворение. Наши постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах являются ярким примером динамичного и всестороннего развития двусторонних отношений.
Уверен, что мы и дальше будем прилагать совместные усилия для укрепления наших дружеских отношений, успешного продолжения сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Италии – постоянного мира и благополучия».