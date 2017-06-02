Три штата в США пошли наперекор решению выйти из соглашения по климату

2017-06-02 07:40 | www.apa.az | 4

Губернаторы американских штатов Калифорния, Вашингтон и Нью-Йорк заявили о своей приверженности целям Парижского соглашения по климату, несмотря на объявление президента страны Дональда Трампа о выходе США из него. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета Hill.

"Президент уже заявил, что изменение климата — это миф, что прямо противоречит буквально всем мнениям ученых в мире", — заявил губернатор Калифорнии Джерри Браун, говоря от лица глав трех штатов.

"Не думаю, что борьба с реальностью является хорошей стратегией как для Америки, так и для кого бы то ни было. Если президент решил самовольно отстраниться от этого чрезвычайно важного начинания, то Калифорния и другие штаты выступят сами", — добавил он.

Коалиция штатов, которую губернаторы назвали "Климатический альянс США", не имеет конкретных целей, кроме как со своей стороны следовать принципам изначального Парижского соглашения по климату.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли заявил, что теперь ответственность за климат полностью лежит на городах и штатах. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, в свою очередь, обвинил администрацию Трампа в том, что они "отреклись от своего лидерства и сели на задний ряд по сравнению с другими странами".

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.