Азербайджан и Черногория должны сфокусировать особое внимание в восьми сферах экономики - премьер-министр (Эксклюзив)

2017-06-02 08:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Черногория должны сфокусировать особое внимание на сотрудничестве в сферах промышленности, туризма, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки и технологий, сказал в эксклюзивном интервью Trend премьер-министр Черногории Душко Маркович.

"Черногория, успешно реализовавшая свои стратегические цели - восстановление независимости, членство в НАТО, прогресс на пути к Евросоюзу - теперь хочет сконцентрироваться на усилении экономики. В этом контексте, очень важно, чтобы хорошие политические связи с множеством стран, включая Азербайджан, были обогащены качественным экономическим сотрудничеством", - сказал премьер-министр.

Маркович отметил наличие огромного потенциала для расширения нынешних торговых и экономических отношений посредством реализации двусторонних соглашений между Черногорией и Азербайджаном.

"В 2016 году прямые инвестиции из Азербайджана в Черногорию составили 47,15 миллиона евро, что составило 6,9 процента от всех привлеченных в прошлом году в страну инвестиций. Стоит отметить, что в прошлые годы приток азербайджанских инвестиций был меньше и мы ожидаем в будущем позитивный тренд. Что касается торговых отношений, то объем товарооборота между странами не очень велик, но у нас есть возможности для его увеличения", - сказал собеседник агентства.

По мнению премьер-министра, успешные инвестиционные проекты Азербайджана в Черногории в сферах туризма и банкинга создают хороший фундамент для углубления сотрудничества между двумя странами, а также для поощрения реализации других проектов, представляющих взаимный интерес.

"Кроме этого, азербайджанские компании выразили существенный интерес к реализации проектов в сфере дорожной инфраструктуры. В дополнение к этому, отмечу, что Черногория очень заинтересована принять участие в проекте строительства TAP, который, по предварительным данным, должен быть проложен в Черногорию из Албании [близ местности под названием Штодра], а оттуда - в бухту Чипавица в Хорватии", - сказал Маркович.

С учетом большого потенциала строительного сектора Азербайджана и Каспийского региона, а также опыта черногорских строительных компаний, добавил премьер-министр, этот сектор азербайджанской экономики может быть интересен компаниям из Черногории.

(Автор: Азад Гасанли)

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