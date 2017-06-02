США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52H

2017-06-02 08:45 | www.oxu.az | 2

Пентагон перебросил в Великобританию на авиабазу “Ферфорд” несколько стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерный боезаряд.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщило Европейское командование ВС США.

В заявлении говорится, что бомбардировщики примут участие в военных учениях Arctic Challenge, Saber Strike и BALTOPS, которые проводятся также и в соседних с Россией странах.

Обучение Arctic Challenge проходят в этом году с 22 мая по 2 июня, Saber Strike — с 28 мая по 24 июня, BALTOPS продолжаются с 1 по 16 июня.

A.C.