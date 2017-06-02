Нефть дешевеет из-за решения Трампа по климатическому соглашению

2017-06-02 08:55 | www.trend.az | 2

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, поскольку инвесторы обеспокоены решением президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по климату, передает РИА Новости.

Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55% — до 50,35 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,66%, до 48,04 доллара за баррель.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что Соединенные Штаты начнут переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере. Инвесторы опасаются, что такое решение может спровоцировать бурение нефтяных скважин в США, которое будет способствовать глобальному переизбытку "черного золота" на рынке, пишет агентство Рейтер.

"Подобный сценарий не будет благоприятным для цен на нефть", — считает старший аналитик рынка OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley), слова которого приводит агентство.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. В частности, указывается, что страны должны стремиться к сведению к нулю выбросов парниковых газов после 2050 года.

Сдерживают удешевление нефти данные по ее запасам в США. Как сообщило Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 мая, снизились на 6,4 миллиона баррелей, или на 1,2% — до 509,9 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы снизились в меньшей степени — на 2,517 миллиона баррелей, или на 0,48% — до 513,783 миллиона баррелей.