Анкара не торопится приобрести российские ЗРК С-400

2017-06-02 09:17 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Турция проявляет интерес к российскому зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) С-400, но пока, что не торопится приобрести этот комплекс. Об этом сообщил Trend источник в Генштабе Турции.

Как отметил источник, вопрос приобретения ЗРК С-400 требует тщательного изучения.

Источник так же отметил, что основным приоритетом для Турции в настоящее время является усиления собственной военной промышленности.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продать Анкаре дальнобойные ЗРК С-400, а вопрос локализации производства в Турции будет зависеть от готовности турецкой промышленности.

«Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы. Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику пока за границей нигде не производим», - сказал Путин.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отметил, что оборонная промышленность Турции будет развиваться и в дальнейшем.

С 2011 года в Турции налажено производство мобильных форпостов, которые хорошо зарекомендовали себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Турция также ведет разработки отечественной боевой лазерной системы, прототип которой уже готов.

В мае 2013 года Совет по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) выступил с предложением о создании лазерного оружия (YGLSS), которым планируется оснащать корабли турецких ВМС.

Проект лазерного оружия одобрен министерством оборонной промышленности Турции, и на эти цели выделено 120 миллионов турецких лир.

Работы в рамках проекта продлятся в течение шести лет, и на первом этапе будут разработаны два прототипа лазерного оружия, испытание которых планируется провести на Черном море.

Ранее в Турции, также было проведено испытание отечественной ракеты большой дальности, класса «земля-земля».

Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона, в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море.

Отмечается, что это испытание является последним, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии. Министр обороны Турции Фикри Ишык принял участие в испытаниях по запуску ракеты KAAN.

Ракетная система KAAN, производства компании «Рокетсан», была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

Ракета KAAN диаметром 610 миллиметров способна оказать эффективную огневую поддержку армейским подразделениям. Она оснащена инерциальной навигационной системой и глобальной системой позиционирования (GPS) для нанесения точных ударов по целям. Ракета весом 2,5 тонны способна нести боезаряд весом полтонны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu