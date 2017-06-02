Режим прекращения огня был нарушен 126 раз

2017-06-02 10:01 | www.apa.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 126 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селах Паравакар Иджеванского района, Воскеван Ноемберянского района, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Ферехли, Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили, Тагыбейли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гервенд, Горган, Гараханбейли, Кюрдляр, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Джабраилского районов.