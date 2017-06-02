Турция сняла ограничения на поставки российской пшеницы

2017-06-02 09:42 | www.oxu.az | 2

Турецкие власти отменили ограничения на поставки российской пшеницы, Россия в свою очередь готова продолжать сотрудничество с Турцией на взаимовыгодной основе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

«Сегодня его (скандала — ред.) нет. С Турцией — все открыто, все хорошо, нас там ждут. Мы будем продолжать сотрудничать на взаимовыгодной основе. Зерновой турецкий рынок для нас в приоритете, мы продаем там более 3 миллионов тонн зерна. Это хорошие цифры», - сказал Ткачев в эфире телеканала НТВ в кулуарах Петербургского экономического форума.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Представители турецкого бизнеса объясняли такие меры тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку продуктов из Турции, в частности томатов.

Н.О.