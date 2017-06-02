Названа прежняя должность нового главы Исполнительной власти

2017-06-02 09:50 | www.oxu.az | 3

Как сообщалось, 1 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил нового главу Исполнительной власти Шарурского района. Согласно распоряжению, им стал Кямал Джафаров.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АРА, К.Джафаров до этого занимал должность председателя Госкомитета по статистике Нахчыванской Автономной Республики.

Вчера приказом председателя Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова он был освобожден от занимаемой должности.

Н.О.

