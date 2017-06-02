При аварии в системе водоснабжения можно обратиться за помощью через портал е-правительства Азербайджана

2017-06-02 09:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В случае возникновения аварии в системах водоснабжения и канализации, граждане могут воспользоваться услугой электронного обращения в ОАО "Азерсу", интегрированной в портал "Электронного правительства" (e-gov.az), сказали Trend в информационно-вычислительном центре министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Воспользоваться услугой можно в разделе услуг ОАО: перейдя в раздел е-услуги, следует ввести абонентский код и заполнить форму обращения.

С момента регистрации обращения в электронной системе, сотрудники водоканального управления ОАО предпримут необходимые меры.

Из общего числа утвержденных электронных услуг (457) в портал была интегрирована 341 е-услуга. Общее количество электронных услуг, размещенных на сайтах госучреждений Азербайджана, составляет 497.

На сегодня посредством портала е-правительства можно получить 17 наименований е-справок. В портал интегрировано около 90 госструктур.

Портал является ключевым инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями государственного и частного секторов. Он призван снизить количество запрашиваемых у граждан документов за счет того, что различные органы взаимодействуют друг с другом в электронной форме.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev