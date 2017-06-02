Başbakan Yıldırım: İşsizliği mutlaka tek haneye düşürmek mecburiyetindeyiz

2017-06-02 10:00 | www.trend.az | 1

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde işçi, işveren ve memur sendikalarının temsilcilerine verdiği iftarda yaptığı konuşmada, çalışma hayatının vazgeçilmezi olan işveren, işçi ve memur, bütün paydaşları bir arada görmekten, aynı iftar sofrasında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazanın ülkeye, millete, İslam alemine ve insanlığa hayır ve bereket getirmesini dileyen Yıldırım, "Ümit ediyoruz ki bu ramazan uyanışa, coğrafyamızda yaşanan acıların son bulmasına vesile olur, bütün insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirir." ifadesini kullandı.

"İşsizliği mutlaka tek haneye düşürmek mecburiyetindeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde başlattığı istihdam seferberliğine sahip çıkıldığını gördüklerini aktaran Yıldırım, hem özel sektör hem de kamuda 1 milyon 200 binin üzerinde istihdam sağlandığını ve böylece işsizlikteki trendin aşağıya döndüğünü aktardı.

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bunu yeterli görmüyoruz, çift haneli işsizliği mutlaka tek haneye düşürmek mecburiyetindeyiz. Bunun yolu belli; daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla katma değer. Satacağız, ürettiğimizi satacağız ve kamunun çok daha verimli çalışması. İki tane fırsatımız var, iki tane de tehdididimiz var. Fırsatlarımız nedir? Bir, genç bir nüfusa sahibiz, genç nüfus demek enerji demek, dinamizm demektir. Diğer fırsatımız nedir? Ülkemiz dünya pazarlarının ortasında yer alıyor ve ülkemizin bulunduğu stratejik konum gelecek için bizlere birçok fırsat sağlıyor. İstihdama katılım oranımız iş bulduğumuz insanımızın oranından daha büyük, temel problemimiz bu. İstihdama, yani daha fazla gencimiz yıldan yıla iş hayatına hazır hale geliyor ama aynı gençlere aynı zamanda iş bulma imkanlarımız onu karşılayamıyor. Bu meselenin farkındayız, bunu çözmenin yolu da daha fazla iş yeri, daha fazla yatırım."