Белый дом обжаловал в Верховном суде блокировку миграционного указа Трампа

2017-06-02 10:07 | www.oxu.az | 3

Белый дом обратился в Верховный суд с просьбой восстановить действие указа, запрещающего въезд в США жителям шести стран, сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Запрет был ранее заблокирован на неопределенный срок судами более низких инстанций как дискриминационный.

«Президент не обязан допускать людей из стран, которые спонсируют или укрывают террористов, пока он не определит, что их можно надлежащим образом проверить, и они не представляют угрозы для безопасности Соединенных Штатов», - заявила представитель министерства юстиции Сара Исгур Флорес.

Первый миграционный указ Трампа был издан в конце января и заблокирован спустя неделю после иска, поданного штатами Вашингтон и Миннесота.

После этого президент в марте подписал новую версию указа, запрещавшую выдавать визы жителям Сомали, Ирана, Сирии, Судана, Ливии и Йемена. Постановление также предусматривало временный запрет на прием всех беженцев.

Однако окружной суд штата Мэриленд временно заблокировал и этот указ, постановив, что он нарушает конституционные права.

Н.О.