В Турции в перестрелке уничтожен террорист
2017-06-02 09:51 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Малатья на юге страны в ходе перестрелки с полицией уничтожено лицо, планировавшее теракт в центре провинции. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу полицией провинции.
В полицию сегодня утром поступила информация о двух лицах, планирующих теракт.
Принимаются меры по задержанию и ликвидации второго террориста.
О других подробностях произошедшего не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu