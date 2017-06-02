В Турции в перестрелке уничтожен террорист

2017-06-02 09:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Малатья на юге страны в ходе перестрелки с полицией уничтожено лицо, планировавшее теракт в центре провинции. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу полицией провинции.

В полицию сегодня утром поступила информация о двух лицах, планирующих теракт.

Принимаются меры по задержанию и ликвидации второго террориста.

О других подробностях произошедшего не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu