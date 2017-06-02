Россия сняла ряд ограничений на поставки продуктов из Турции

2017-06-02 10:10 | www.trend.az | 3

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ряда ограничений на поставки продуктов из Турции. Документ размещен в пятницу на сайте правительства РФ, передает ТАСС.

"Постановлением правительства от 30 ноября 2015 года №1296 был утвержден перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены с 1 января 2016 года к ввозу в Россию (далее - перечень). Подписанным постановлением из перечня исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника", - говорится, в частности, в пояснительной записке к документу.

Также отменяется запрет на выполнение определенных видов работ и оказание услуг организациями, которые находятся под юрисдикцией Турции или подконтрольны турецким гражданам и организациям. Речь идет о строительстве, деятельности туристических агентств и гостиниц, деревообработке, проведении технических испытаний, исследований и анализа. Турецким компаниям разрешается оказывать услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

С 1 января 2016 года на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Турции. В список попали апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника. Кроме того, ограничения коснулись овощей (включая томаты, огурцы и репчатый лук), замороженных частей тушек и субпродуктов индеек и домашних кур, а также соли и жевательной резинки. Импорт некоторых категорий растительной продукции был запрещен по фитосанитарным соображениям.

В октябре 2016 года Россия частично сняла эмбарго на турецкие сельхозтовары и разрешила ввоз ряда фруктов (косточковые и цитрусовые). В марте 2017 года правительство России сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики из Турции.