Конгресс Перу принял документ в связи с Днем Республики Азербайджана

2017-06-02 10:18 | www.apa.az | 3

Конгресс Перу принял документ в связи с 28 мая - Днем Республики Азербайджана.

По инициативе председателя группы дружбы между Азербайджаном и Перу, конгрессмена Далмиро Фелисиано Паломино Ортизина Конгресс Республики Перу единогласно принял документ-поздравление в связи с 28 мая - Днем Республики Азербайджана.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в Мексике, документ был подписан первым вице-президентом Конгресса Розой Мария Барта Баррига.

В документе отмечается, что Азербайджан первая исламская демократическая республика, которая предоставила равные права всем своим гражданам. Также подчеркивается толерантность, многонациональность и мультикультуральность нашей страны.

Отмечается, что дипломатические отношения между двумя странами были налажены в 1996 году и что Азербайджан является важным партнером для Перу.