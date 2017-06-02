Министр: «В Азербайджане с 2004 года по сегодняшний день были трудоустроены 1,6 миллиона человек»

2017-06-02 10:21 | www.apa.az | 3

«После того, как Азербайджан в 2004 году подключился к Европейской социальной хартии, 1,6 миллиона человек в стране были трудоустроены».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на национальном парламентском семинаре «Укрепление социально-экономических прав в Азербайджане в призме Европейской социальной хартии», организованном Комитетом по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию ПАСЕ и Департамента Европейской социальной хартии Совета Европы.

Он отметил, что уровень безработицы в стране понижен до 5%: «Как говорил глава государства, социальная сфера является приоритетной и в центре этой сферы стоит гражданин Азербайджана. В Азербайджане за последние годы сформировалась сильная система соцобеспечения, проведены реформы. Азербайджан в этой сфере отвечает международным стандартам и требованиям. Трудовые и социальные права каждого отражены в Конституции страны. Президент Азербайджана за прошедшие 13 лет подписал 81 указ и распоряжение по этой сфере. Ежемесячно 2 миллионам 330 тысячам граждан выдаются средства на общую сумму более 316 миллионов».