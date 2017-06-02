Депутат предложила мониторить социальные сети

2017-06-02 10:21 | www.oxu.az | 3

Депутат Милли Меджлиса, член парламентского комитета здравоохранения Малахат Ибрагимгызы предложила вести мониторинг в социальных сетях для предотвращения рекламы запрещенных лекарств.

Как передает Oxu.Az, депутат заявила Modern.az, что для предотвращения рекламы запрещенных лекарств в социальных сетях не принимается никаких мер:

«Хочу предложить вести какой-нибудь мониторинг в связи с этим. Мы укрепили законодательство, но в этой сфере еще остаются пробелы. Такие факты надо устранить».

У.А.

