Представитель влиятельной швейцарской компании прибыл в Азербайджан для ознакомления с работой AzerGold

2017-06-02 10:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Представитель одной из самых крупных и влиятельных аффинажных компаний мира, швейцарской компании “Argor-Heraeus”, сотрудничающей с ЗАО “AzerGold”, Фейдон Стаматопулос прибыл с визитом в Азербайджан с целью посетить предприятие ЗАО, говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу.

Представитель компании, находящийся с визитом в Азербайджане с 31 мая по 2 июня, посетил Човдарское горноруднодобывающее предприятие в Дашкесене, ознакомился с принципами работы и производственным процессом. Фейдон Стаматопулос высоко оценил деятельность ЗАО, отметив, что осуществляемые на производстве в Човдар работы соответствуют принятым международным стандартам.

Позже в головном офисе “AzerGold” была проведена встреча между председателем правления ЗАО Закиром Ибрагимовым и Стаматопулосом. В рамках плодотворных обсуждений на встрече, стороны осуществили обмен мнениями по расширению сотрудничества и реализации новых проектов.

Отметим, что ЗАО “AzerGold” в июне текущего года планирует отправку в Швейцарию на аффинаж еще 67 золотосеребряных сплавов, изготовленных на Човдарском предприятии, с последующей продажей на международной бирже полученных чистых драгоценных металлов. Только в прошлом месяце ЗАО удалось привлечь в экономику страны около 35 миллионов манат, осуществив продажу 66 золотосеребряных сплавов, аффинированных в Швейцарии компанией “Argor-Heraeus”.