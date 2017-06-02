Прикаспийские страны обсуждают в Ашхабаде правовую конвенцию моря

2017-06-02 10:14 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде проходит 49-е заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств, говорится в сообщении туркменского правительства.

На встрече главы делегаций Прикаспийских государств изложили позиции своих государств относительно отдельных положений данной конвенции.

Подчёркивалось, что согласован ряд ключевых пунктов конвенции - базового международного договора, регламентирующего важнейшие аспекты деятельности прибрежных государств, в том числе в зонах их национальной юрисдикции.

"Проект документа также включает современные принципы и нормы международного права в области судоходства, охраны окружающей среды и рационального природопользования, в частности, использования биологических ресурсов Каспия и минеральных ресурсов его дна и недр и другие",- сказано в информации.

Ранее сообщалось, что уже подписаны такие значимые документы, как рамочная Конвенция по защите морской среды Каспийского моря и соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В июле 1998 года между Казахстаном и Россией было заключено соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 года - протокол к данному соглашению. 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года были заключены соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему соответственно.

Также между Казахстаном, Азербайджаном и Россией 14 мая 2003 года было заключено соглашение о точке стыка линий разграничения, сопредельных участков дна Каспийского моря.

(Автор: Гусейн Гасанов)