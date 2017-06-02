СМИ узнали о намерении Трампа снять санкции с России в первые недели работы

2017-06-02 10:33 | www.apa.az | 2

Администрация президента США Дональда Трампа еще в первые недели своей работы была готова нормализовать отношения с Россией, однако работники прежней администрации Барака Обамы и штатные сотрудники Госдепартамента этому всячески противодействовали.

Как сообщает АПА со ссылкой на Лента.ру, высокопоставленные чиновники Белого дома почти сразу же после их вступления в должность поручили сотрудникам Госдепа разработать предложения по снятию экономических санкций, разблокированию дипломатической недвижимости, а также по другим шагам, чтобы снять напряженность в отношениях с Москвой.

Усилия по ослаблению или устранению карательных мер, введенных Обамой в ответ на приписываемое России вмешательство в дела Украины и в президентскую кампанию в США в 2016 году, встревожили некоторых чиновников внешнеполитического ведомства. Они сразу же начали убеждать лидеров Конгресса быстро принять законы, препятствующие администрации нормализовать отношения с Москвой.

Ветеран Госдепартамента Дэн Фрид, который до отставки в конце февраля занимал пост главного координатора США по политике санкций, рассказал, что «в Белом доме всерьез рассматривали вопрос об отмене санкций в одностороннем порядке». По его словам, в первые несколько недель работы новой администрации он получил несколько «панических» звонков от правительственных чиновников, которые сказали ему, что им было поручено разработать пакет мер по снятию санкций. Они спрашивали Фрида: «Пожалуйста, ради бога, ты можешь прекратить это?»

Фрид добавил, что, будучи сам встревожен, связался с единомышленниками на Капитолийском холме, в том числе с сенатором-демократом Бен Кардином, членом меньшинства в комитете по иностранным делам, чтобы призвать их быстро разработать документ, который бы «кодифицировал», то есть закрепил на уровне закона, действующие санкции, и затруднил бы Трампу их отмену.

Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил, что администрация начала изучать вопрос возможного изменения санкционной политики в отношении России. Он уточнил, что это проводилось в рамках более широкого пересмотра политики, который все еще продолжается. При этом, по его словам, речь в данном случае идет не только о России. «У всех режимов санкций есть механизмы облегчения», — отметил он, добавив, что в Белом доме надеялись, что «русские воспользуются этим», выполнив соглашение о прекращении украинского конфликта. «Но они этого не сделали», — констатировал чиновник.

Отметим, после присоединения Крыма к России и начала военных столкновений в Донбассе в 2014 году Соединенные Штаты и ряд стран ввели финансовые санкции против РФ, ограничивающие инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий. Москва в ответ запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям.

29 декабря, в последние недели правления администрации Обамы, власти США приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к жилым комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк. В Белом доме заявили, что такие меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».