Хошбахт Юсифзаде: «С блока месторождений АЧГ на мировые рынки поставлено 240 млн. тонн прибыльной нефти Азербайджана»

2017-06-02 10:37 | www.apa.az | 2

С начала года с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли было добыто 428,4 млн. тонн нефти и 133 млрд. кубометров газа.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил первый вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана Хошбахт Юсифзаде на 24-й Международной нефтегазовой конференции Caspian Oil&Gas. По его словам, из указанного объема 240 млн. тонн пришлось на долю прибыльной нефти Азербайджана.